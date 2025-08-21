Фестиваль народных промыслов пройдет в Орехово-Зуеве 30 августа

В деревне Степановка Орехово-Зуевского округа 30 августа пройдет ежегодный фестиваль «Гуслицкий хмель». Его цель — напомнить жителям и гостям Подмосковья о традициях и истории Гуслицкого края.

Фестиваль посвящен местной культуре: народным промыслам, ремеслам и истории выращивания хмеля. На площадках «Молодецкие забавы» и «Степановские круги» гостей ждут старинные игры, танцы и веселые забавы. Там же можно будет выучить особый танец — Степановскую кадриль. Для детей приготовили отдельную развлекательную программу.

Также на фестивале пройдут выступления фольклорных коллективов, театрализованная свадьба в традиционном стиле, конкурс-дефиле «Русский костюм» и мастер-классы по ремеслам. Гости смогут попробовать блюда местной кухни, а также больше 50 видов меда и кваса. Кроме того, будет ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства.