Фестиваль народных промыслов пройдет в Орехово-Зуеве 30 августа

В деревне Степановка Орехово-Зуевского округа 30 августа пройдет ежегодный фестиваль «Гуслицкий хмель». Его цель — напомнить жителям и гостям Подмосковья о традициях и истории Гуслицкого края.
Фестиваль посвящен местной культуре: народным промыслам, ремеслам и истории выращивания хмеля. На площадках «Молодецкие забавы» и «Степановские круги» гостей ждут старинные игры, танцы и веселые забавы. Там же можно будет выучить особый танец — Степановскую кадриль. Для детей приготовили отдельную развлекательную программу.
Также на фестивале пройдут выступления фольклорных коллективов, театрализованная свадьба в традиционном стиле, конкурс-дефиле «Русский костюм» и мастер-классы по ремеслам. Гости смогут попробовать блюда местной кухни, а также больше 50 видов меда и кваса. Кроме того, будет ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства.
В Госдуме рассказали, кто может претендовать на две пенсии
Областной танцевальный фестиваль прошел в Жуковском
Импорт картофеля из Грузии в Россию остановился
Жители Орехово-Зуева смогут бесплатно пройти обследование у онколога 23 августа
Недоношенного ребенка с критическим весом спасли в перинатальном центре в Видном
США определились с представителем на конкурсе «Интервидение»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте