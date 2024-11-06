Фестиваль народных песен прошел в Котельниках

Областной фестиваль-конкурс «Играй, гармонь, в Котельниках» прошел 4 ноября в Доме культуры «Белая дача». В нем приняли участие артисты из 22 округов Московской области.

Хоры, вокалисты, ансамбли и трио исполнили 65 номеров.

Участники из Котельников были награждены дипломами лауреатов. Народный коллектив «Русская песня» культурного комплекса «Котельники» завоевал I степень в номинации «Ансамбли». Лауреатами III степени стали Михаил Власов в номинации «Гармоника» и народный коллектив русской песни «Белая Дача» в номинации «Ансамбли».

Гран-при фестиваля получил хор «Русская песня» в номинации «Ансамбль» из Саввинской слободы Одинцовского городского округа.

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