Фестиваль народных культур пройдет в Раменском

Жителей и гостей Раменского приглашают окунуться в атмосферу русских традиций на фестивале «По тропинкам народных обычаев», который состоится 16 августа в городском парке. Организаторы подготовили насыщенную программу мероприятий.

Тематическая фотозона «Колорит души русской» будет работать в амфитеатре с 11:00 до18:00. Там же пройдет фотовыставка «Национальные костюмы народов России». На площадке «Лира» с 14:00 будет организована самоварная станция «Чай, да баранки!», а в 15:00 начнется концертная программа «Лейся песня раздольная» от образцового коллектива «Камертон». Для детей подготовили анимационную программу «Любава против Бабы Яги». В этой зоне праздник завершат русской народной дискотекой «Звук родной земли!».

Активности будут ждать гостей на баскетбольной площадке. Там в 10:15 состоится открытое занятие «Гимнастика Берегини» от йога-студии «Кориандр», а в 15:00 можно будет поучаствовать в народных забавах.

Творческая мастерская запланировала мастер-класс по бумажной аппликации «Балалайка» от Кратовской городской библиотеки в 11:00. А после пройдет роспись гипсовых фигурок «По мотивам русских народных сказок». Далее в течение часа гостей научат создавать «Жостовские подносы» и тряпичных кукол. В 17.00 откроется интерактивная площадка «Сказки северных народов».