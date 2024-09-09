Фестиваль народной музыки «На стыке трех губерний» прошел в Серпухове

Межрегиональный фолк-фестиваль прошел в парке имени Олега Степанова в Серпухове. Здесь организовали концерт, ярмарку, ремесленные мастер-классы и необычную фотосессию.

Ценители народной музыки Московской, Тульской и Калужской областей встретились на фестивале в Серпухове. На нем выступили фолк-группа «КоленкорЪ» и государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко».

Для гостей парка работала ярмарка. Все желающие могли посетить ремесленные мастер-классы, научиться играть на музыкальных инструментах.

Работала и необычная фотоплощадка. Ее организовали представители Центра фотоискусств имени Н. П. Андреева и В. И. Улитина при Серпуховском отделении Союза журналистов. На ней можно было сделать фото в образах прошлых столетий.

Отметим, что фолк-фестиваль проходит в Серпухове в седьмой раз. Его инициатором стала матушка Ольга Свирепова.

Ранее мероприятие проводили в Принарском парке. После реконструкции парка имени Олега Степанова событие стали проводить в новой локации.

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