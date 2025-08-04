Фестиваль народной культуры прошел в Павловском Посаде

В центре внимания фестиваля были расписные платки — символ Павловского Посада. Гости парка поучаствовали в мастер-классах. Они попробовали создать русскую набойку, а также слепить узоры платка из пластилина.

«Фестиваль — это отражение малой Родины через промыслы, музыку, имена выдающихся соотечественников и даже тайны старого парка. Сегодня каждый желающий мог не только услышать, но и увидеть богатство культурного наследия», — прокомментировали в пресс-службе администрации округа.

Помогли организовать событие музей истории русского платка и шали, местный выставочный комплекс, центральная библиотека, а также волонтеры, активисты молодежного центра «Авангард» и Владимирской областной филармонии.