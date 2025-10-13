Фестиваль народного творчества прошел в Зарайске

II фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры» собрал в Центральном парке культуры и отдыха множество участников и зрителей. Организатор фестиваля «МосОблПарк» при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья подготовил насыщенную и разнообразную программу.

Все желающие могли принять участие в творческих мастер-классах от художников и ремесленников, послушать сказки о чудесах народных промыслов в уютной избе-читальне или посетить лекцию на тему «Украшение крестьянского костюма в Зарайском уезде в 1850–1900 годы».

Для юных гостей фестиваля организовали театрализованную программу «Осенняя сказка: Как Ежик друга искал». Коллективы народного танца, вокалисты и музыканты Подмосковья подарили зрителям концерт «Музыкальный орнамент».

Проект был реализован с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».