Фестиваль народного творчества прошел в Одинцовском округе

XII Открытый фестиваль-конкурс «Ярмарка народных талантов» состоялся в культурно-досуговом центре в селе Юдино. Мероприятие проходило 14 и 15 марта и объединило более 100 участников.

На фестивале были представлены следующие номинации: «Уличные гуляния на Руси», «Народный вокал», «Инструментальное творчество». Участников оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли заслуженные деятели культуры и искусства, а также общественные деятели.

Праздничное мероприятие завершилось церемонией награждения победителей. Теплые напутственные слова от членов жюри и искренние, громкие аплодисменты от зрителей стали лучшим подтверждением того, что народное искусство живо и задевает самые глубокие струны человеческой души.

Кульминацией праздника стало совместное исполнение народных песен под аккомпанемент баяна. Участники и члены жюри объединились в едином порыве, создав незабываемую атмосферу единения и радости.