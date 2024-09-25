Фестиваль народного творчества прошел в Истре

Мероприятие было организовано в седьмой раз. Фестиваль этого года посетили более 1000 человек.

Праздник прошел на территории Истринского Дома Культуры. Более 40 коллективов из 23 домов культуры приняли участие в событии.

Было много ярких событий: частушечный баттл, танцы, выставки от народных мастеров и дефиле народных костюмов, а также различные мастер-классы.

Организаторы Фестиваля: Истринский культурно-досуговый комплекс при поддержке Администрации городского округа Истра.

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