Фестиваль народного творчества прошел в Истре
Мероприятие было организовано в седьмой раз. Фестиваль этого года посетили более 1000 человек.
Праздник прошел на территории Истринского Дома Культуры. Более 40 коллективов из 23 домов культуры приняли участие в событии.
Было много ярких событий: частушечный баттл, танцы, выставки от народных мастеров и дефиле народных костюмов, а также различные мастер-классы.
Организаторы Фестиваля: Истринский культурно-досуговый комплекс при поддержке Администрации городского округа Истра.
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