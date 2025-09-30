Фестиваль народного творчества пройдет в Зарайске

Жителей и гостей округа приглашают окунуться в атмосферу народных традиций и принять участие в фестивале народного творчества и фольклора «Зарайчаночка», который развернется в центральном парке 5 октября. Мероприятие посвящено памяти заслуженного работника культуры России Раисе Васильевой.

Организаторы обещают насыщенную программу на протяжении всего дня. Фестиваль начнет свою работу в 12:00 с открытия выставки-ярмарки народного прикладного творчества «Зарайские творцы», где местные мастера представят свои работы, выполненные в различных техниках и отражающие культурное наследие региона. Посетители смогут полюбоваться изделиями из дерева, глины, ткани, бисера и других материалов. Кроме того, гости фестиваля смогут посетить стрит-арт выставку «Гордость зарайцев», посвященную выдающимся личностям и знаковым событиям в истории округа, а также экспозицию картин и макетов Владимира Юркевича — члена творческого Союза художников России.

Отдельная выставка будет посвящена творческому наследию Раисы Васильевой. Для юных посетителей и их родителей организаторы подготовили игровую программу с народными забавами, конкурсами и призами, а также творческие мастер-классы, где каждый сможет попробовать свои силы в различных видах народного прикладного искусства. В программе фестиваля также запланировано дефиле народных костюмов «Зарайская красота», а также большая концертная программа с участием творческих коллективов округа.