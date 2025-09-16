Фестиваль народного творчества пройдет в Зарайске 11 октября

Второй фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры» пройдет 11 октября в Зарайском центральном парке. Заявки на участие принимают до 28 сентября.

Принять участие могут коллективы вокалистов, инструменталистов и народного танца, а также ремесленники и художники. Оставить заявку можно на официальном сайте.

Гости смогут ознакомиться с тонкостями федоскинской росписи, особенностями богородской резьбы по дереву и ручной набойки рисунка на ткань. Всех желающих пригласят на лекции и творческие мастер-классы от профессиональных мастеров.

В рамках фестиваля проведут конкурс художественных работ, которые впоследствии превратятся в открытки.

В 2024 году фестиваль провели в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. На сцену в рамках концертной программы вышли 12 коллективов, а мастер-классы посетили почти 200 человек.

Проект реализуют благодаря гранту Российского фонда культуры по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках национального проекта «Семья».