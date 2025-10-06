Фестиваль народного творчества пройдет в Зарайске 11 октября

Жителей и гостей Московской области пригласили на фестиваль художественных промыслов и народного творчества. «Подмосковные узоры» пройдут в Зарайском центральном парке в предстоящую субботу, 11 октября, сообщили в Минкульте региона.

Программу откроет лекция «Украшение крестьянского костюма в Зарайском уезде в 1850–1900 гг.». На ней посетителям праздника расскажут о традициях орнаментального украшения крестьянского костюма и видах декоративных элементов.

Для юных участников фестиваля запланирована игровая часть со старинными играми и забавами. В парке откроется изба-читальня, где ребята смогут послушать сказки о чудесах народных промыслов.

Для всех желающих пройдут мастер-классы от художников и ремесленников по техникам лаковой миниатюры Федоскино и жостовской росписи, богородской резьбы по дереву, ручной набойки рисунка на ткань, техникам гжельской и дулевской росписей. Также гости смогут поучаствовать в увлекательном квесте или посетить выставку.

Музыкой фестиваль обеспечит концертная программа. На главную сцену парка выйдут подмосковные творческие коллективы — вокалисты, инструменталисты и танцоры. Для взрослых и детей пройдет театральная постановка «Осенняя сказка „Как Ежик друга искал“».

Завершится мероприятие выступлением групп «Zori Бэнд» и «РЕПА».

Начало программы в 13:00. Вход свободный без возрастных ограничений.

Подробная информация о событии доступна на сайте Подмосковныеузоры.рф.

Проект реализуется по гранту ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Организатор — АНО «МосОблПарк». Информационный партнер — Министерство культуры и туризма Московской области.