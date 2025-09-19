Фестиваль народного творчества пройдет в Пушкино

Жителей и гостей округа приглашают на IX Московский областной фестиваль-конкурс народного творчества «Ашукино-ФЭСТ», который развернется на территории Центрального парка культуры и отдыха.

По информации Министерства культуры и туризма Московской области, «Ашукино-ФЭСТ» соберет на одной площадке более 750 исполнителей из 28 муниципальных образований Подмосковья, представляющих различные жанры народного творчества.

«Это станет настоящим праздником музыки, танца, песни и народных промыслов, демонстрирующим богатство и разнообразие культурного наследия региона. Оценивать мастерство участников будет компетентное жюри, во главе с известным и уважаемым деятелем культуры — народным артистом России Владимиром Девятовым», — сообщили организаторы.

Специальным гостем фестиваля станет заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации — народный ансамбль «Былина» из Белгорода. В рамках фестиваля запланирована программа, включающая в себя конкурс лучших творческих коллективов. Кроме того, гостей ждут мастер-классы от профессионалов народного творчества, интерактивные площадки и тематические фотозоны.

Зрители смогут насладиться выступлениями более 80 исполнителей, представляющих различные направления народного творчества — от фольклорных ансамблей и хоровых коллективов до сольных исполнителей и мастеров декоративно-прикладного искусства. Завершится праздничный день гала-концертом, а также торжественной церемонией награждения лауреатов фестиваля, где будут отмечены самые яркие и талантливые участники.

Мероприятие пройдет 20 сентября. Начало запланировано на 11:00, вход свободный.