Фестиваль народного творчества пройдет в поселке Дубровицы 30 августа

В поселке Дубровицы в городском округе Подольск 30 августа состоится 16-й областной открытый фестиваль народного творчества «Славянское подворье». В конкурсной программе заявлено участие 17 любительских коллективов из 13 муниципалитетов Подмосковья.

На фестивале также выступят восемь творческих групп из Подольска.

Номера будет оценивать авторитетное жюри, а лауреатов ожидают памятные дипломы и специальные призы.

Для гостей мероприятия будут работать сельскохозяйственная выставка «Экоподворье», тематические площадки, ярмарка фермерской продукции и изделий художественных промыслов, музейный квартал, зона мастер-классов, детская игровая территория с аттракционами, а также многочисленные фудкорты.

Впервые в рамках фестиваля представят экспозицию Центрального архива Министерства обороны России, приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, на площадке пройдет выставка Федерального исследовательского центра животноводства.

Любителей музыки ждет сюрприз — на сцену выйдет исполнительница хита «Матушка земля» Татьяна Куртукова.

Торжественное открытие фестиваля пройдет в полдень.