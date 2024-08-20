Фестиваль народного творчества пройдет в Подмосковье 25 августа

Фестиваль народного творчества «Славянское подворье» пройдет на берегу Пахры возле культурно-просветительского центра «Дубровицы» в Подольске. В 15-й раз он соберет 28 творческих коллективов из 18 городских округов Подмосковья. Их выступления оценит профессиональное жюри, а лучшие получат дипломы и памятные призы.

Гостей фестиваля ждут тематические площадки: сельскохозяйственная выставка, фермерская ярмарка, музейный квартал, и зона народных промыслов. В программе также запланированы детская игровая зона, фудкорты и кулачные бои.

В этот день на сцене выступят Московский казачий хор и популярные артисты. Отмечается, что фестиваль проведут при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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