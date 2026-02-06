Фестиваль народного творчества пройдет в Красногорске

В Красногорске представят живые традиции народной культуры. Фестиваль «Истоки» пройдет 15 февраля во Дворце культуры «Подмосковье».

Программа посвящена сохранению культурного наследия. Зрители увидят выступления хоровых и фольклорных коллективов городского округа.

«Это возможность отвлечься от повседневной суеты и погрузиться в атмосферу настоящего творчества. Живой звук и народные ритмы объединят зрителей разных поколений», — отметили организаторы.

Начало запланировано на 12:00. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе ДК «Подмосковье» за семь дней до фестиваля.

Возрастное ограничение — 12+.