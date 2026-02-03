Фестиваль народного творчества и ремесел пройдет в Ногинске 8 февраля

Неделя в Богородском округе будет насыщенной на мероприятия. В воскресенье в Центральном парке состоится долгожданное событие — фестиваль народного творчества и ремесел «Богородские умельцы».

Праздничная ярмарка, кулинарные и творческие мастер-классы, концертная программа, лекции и многое другое ожидает всех гостей мероприятия, которое начнется в 12:00.

Тренировка по спортивно-бальным танцам для участников любительского объединения «Танцы Голд» состоится в четверг в 17:00 в Центральном парке Ногинска. В пятницу в Центральном и Глуховском парках можно будет преодолеть дистанцию в стиле северной ходьбы в 13:00 и 11:00 соответственно.

Суббота в Богородских парках будут посвящена спорту: в 9:00 в Центральном парке и в 13:30 в парке «Липовая аллея» стартует общеобластное мероприятие «Спорт для всех». Тематические активности праздника не позволят участникам замерзнуть даже при самом крепком морозе.

В 11:00 в камерном зале Центрального парка пройдут занятия по нейрофитнесу. А в 12:00 парки «Роща», «Липовая аллея», Глуховский и Центральный приглашают юных гостей на еженедельные игровые и творческие программы системного расписания.

По традиции, неделю завершит литературно-музыкальный проект «АРТ гостиная» и концерт «Акустика в сугробах» группы «3500». Мероприятие начнется в 16:00 в камерном зале Центрального парка.