Фестиваль народного творчества и концерт прошли к 890-летию Волоколамска

День города отпраздновали в Волоколамске. Мероприятия прошли на разных площадках.

В этот день в городском парке состоялись фестиваль народного творчества, работала ярмарка изделий ручной работы. Также для жителей организовали мастер-классы, пенную дискотеку и концерт. В последнем поучаствовали звезды российской эстрады.

Детей угощали мороженым. Были открыты тематические площадки и праздничные фотозоны.

Традиционный утренний митинг прошел у мемориала «Вечный огонь». Участники отдали дань памяти героическому прошлому Волоколамска и его защитникам. На мероприятие пришли глава муниципального округа Наталья Козлова, представители администрации и духовенства, ветераны и гости из Белоруссии.

Активных жителей города наградили грамотами и благодарственными письмами от Госдумы, Мособлдумы и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Награды вручили в том числе депутаты Мособлдумы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова, а также председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева.

Жителей Волоколамска поздравили представители белорусских городов-побратимов Дзержинска и Верхнедвинска. В финале праздника состоялись пенная дискотека и пиротехническое шоу.