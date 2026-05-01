Фестиваль народного танца прошел в Воскресенске

На сцене выступил народный коллектив ансамбль народного танца «Карусель», получивший специальный приз главы округа. После нескольких лет виртуального формата событие вновь состоялось очно и собрало 25 коллективов из 15 муниципалитетов Подмосковья.

Яркие костюмы, синхронность движений, сложные трюковые элементы — народный танец порой рассказывает об обычаях и характере народа красноречивее любых книг. Участники из Егорьевска, Лобни, Серпухова, Воскресенска и других городов показали на сцене номера, за которыми стоят десятки часов репетиций.

«Есть, чему поучиться. Есть более простые номера, есть прям сложные. Это зависит от уровня коллектива. Но я считаю, тут можно и нужно принимать участие», — сказала солистка ансамбля «Акварель» из Егорьевска Софья Липкина.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин отметил важность единства. Он также поблагодарил коллективы из 15 муниципалитетов и преподавателей, которые их готовят.

«У нас очень многонациональная страна, но мы все объединяемся под одним знаменем, и имя этому знамени — Россия. Поэтому я очень горжусь, что этот конкурс здесь», — сказал Малкин.

Солистки ансамбля «Каблучок» из Лобни Мария Смирнова и Светлана Минаева танцуют более десяти лет. Мария призналась, что ей нравится чувствовать эмоции зрителей.

Дарья Сергеева из серпуховского ансамбля «Славянский лик» рассказала о труде, скрытом за красивыми номерами.

«За сценой стоит очень большая работа: восьмичасовые, десятичасовые репетиции. Концертов, слез, соплей, всего подряд. Все, чтобы зритель видел на сцене эмоции, натянутую ногу, руку. Конечно, что происходит за кадром, никто не видит», — отметила она.

Среди призов победителям — сертификаты на участие в шестом Московском фестивале национального гостеприимства «Дружба народов» на ВДНХ и рекомендации для поступления в Государственное хореографическое училище имени Лавровского. Лауреаты в каждой возрастной группе получили фирменные статуэтки.

«В связи с тем, что это конкурс, кто-то показался лучше, но это ни о чем не говорит. Главное — любите танец, цените своих педагогов. Сохраняйте великолепные традиции нашей хореографической школы», — заявил председатель жюри, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Николай Андросов.

Обладателем гран-при стал воскресенский ансамбль «Сувенир». Награда стала заслуженным подарком народному коллективу, который в этом году отмечает свое 45-летие.