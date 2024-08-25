Фестиваль народного искусства пройдет в Химках 7 сентября

Фото: Администрация Химки г.о.

В городском округе Химки 7 сентября состоится ежегодный фестиваль «Химки — территория творчества». Мероприятие включит выступления фольклорных и национальных коллективов, мастер-классы, ярмарку и игровые зоны.

В этом году ожидается более 250 талантливых ребят со всего Подмосковья, которые исполнят русские фольклорные песни. Фестиваль направлен на популяризацию традиционных форм самодеятельного творчества, повышение профессионального мастерства творческих коллективов и приобщение населения города к художественному творчеству.

«Это ежегодный проект, который проходит в День города. Любой желающий может ознакомиться с разнообразием этнокультур, проживающих на территории Подмосковья. Приглашаем в этот день на праздничную площадку», — отметил депутат городского округа Химки Артур Каримов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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