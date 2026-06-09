Фестиваль музыки и истории прошел в Коломне

В городском округе Коломна в пятый раз прошел фестиваль «Шкинь-опера». В этом году его посвятили 227-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Историческая усадьба Бибиковых в селе Шкинь на один день стала большой культурной площадкой, объединившей музыку, литературу и народные традиции. Гостей ждали лекции, концертные программы, исторические реконструкции и мастер-классы — полное погружение в атмосферу русской усадебной культуры XVIII века.

Фестиваль традиционно открылся возложением цветов к стеле, посвященной русскому дворянскому роду Бибиковых. Праздник не случайно проходит именно в селе Шкинь рядом со Свято-Духовским храмом. Еще в XVIII веке усадьба Бибиковых славилась музыкальными вечерами, на которые приезжали ценители искусства не только из соседних городов, но и из Москвы.

Традицию собирать гостей в Шкини возродили в 2017 году, тогда здесь, на месте некогда богатого усадебного комплекса, и провели первый фестиваль.

«Я хочу просто сказать вам огромное спасибо за вашу преданность фестивалю. Первый фестиваль — 8 тысяч зрителей, на втором уже 12, на третьем — 25, в прошлом году, несмотря на сумасшедшую погоду, здесь было 35 тысяч гостей», — отметил заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

За время своего существования фестиваль вырос в одно из самых ярких и масштабных культурных событий губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». Программа праздника объединяет историю, искусство и просветительские проекты, привлекая гостей разных возрастов.