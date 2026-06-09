Фестиваль музыки и истории прошел в Коломне
В городском округе Коломна в пятый раз прошел фестиваль «Шкинь-опера». В этом году его посвятили 227-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Историческая усадьба Бибиковых в селе Шкинь на один день стала большой культурной площадкой, объединившей музыку, литературу и народные традиции. Гостей ждали лекции, концертные программы, исторические реконструкции и мастер-классы — полное погружение в атмосферу русской усадебной культуры XVIII века.
Фестиваль традиционно открылся возложением цветов к стеле, посвященной русскому дворянскому роду Бибиковых. Праздник не случайно проходит именно в селе Шкинь рядом со Свято-Духовским храмом. Еще в XVIII веке усадьба Бибиковых славилась музыкальными вечерами, на которые приезжали ценители искусства не только из соседних городов, но и из Москвы.
Традицию собирать гостей в Шкини возродили в 2017 году, тогда здесь, на месте некогда богатого усадебного комплекса, и провели первый фестиваль.
«Я хочу просто сказать вам огромное спасибо за вашу преданность фестивалю. Первый фестиваль — 8 тысяч зрителей, на втором уже 12, на третьем — 25, в прошлом году, несмотря на сумасшедшую погоду, здесь было 35 тысяч гостей», — отметил заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.
За время своего существования фестиваль вырос в одно из самых ярких и масштабных культурных событий губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». Программа праздника объединяет историю, искусство и просветительские проекты, привлекая гостей разных возрастов.
«Этот фестиваль дает каждому из нас возможность приобщиться к великой истории и культуре нашего государства, напоминает о великих ценностях нашей страны, о Родине, вере, семье, правде и воле, о тех ценностях, которые всегда объединяли наш многонациональный и многоконфессиональный народ», — сказал глава Коломны Александр Гречищев.
Центральной темой в этом году стал день рождения Александра Пушкина. На разных площадках звучали лекции о жизни поэта, со сцены читали его произведения, а артисты представляли музыкальные и театральные постановки по мотивам самых известных творений классика.
Коломну и Пушкина связывает имя Ивана Ивановича Лажечникова — известного писателя и уроженца города. Однажды автор «Ледяного дома» предотвратил одну из дуэлей поэта, после чего между ними завязалась дружеская переписка.
«Пушкин переезжал на перекладных и писал Ивану Ивановичу, что вот переезжай, я не одет, я с удовольствием почту Вас вниманием гораздо позднее осенью. Ну, а потом в 1837 году поэта не стало. Поэтому вот такое переплетение судеб Лажечникова и Пушкина имело место быть. Но, конечно, мы всегда помним о том, что, возможно, Иван Иванович Лажечников дал Пушкину после 1812 года, после этой несостоявшейся дуэли написать нам много других замечательных произведений», — рассказала заведующая отделом «Усадьба купцов Лажечниковых» музея-заповедника «Коломенский кремль» Светлана Яхновская.
Гости могли познакомиться с ремеслами прошлых веков, увидеть работу кузницы и узнать больше о военной истории России. На территории за храмом работала площадка «Коломенского кремля», где каждый желающий мог почувствовать себя солдатом и пофехтовать.
«Меня больше заинтересовало то, что это юбилей Александра Сергеевича Пушкина. Я люблю очень его творчество, люблю классическую музыку. Но приехав сюда, мы увидели столько активностей совершенно разных, что это настолько впечатлило», — поделилась гостья фестиваля Ирина Смольякова.
«Есть тематические очень интересные вещи. В данном случае — о нашем соотечественнике, о писателе, о первом русском романисте Лажечникове. Очень на душе от этого тепло, что это наше исконное, родное, русское», — сказала Наталья Сенницкая.
Фестиваль не стихал до позднего вечера, объединив тысячи людей вокруг культурных традиций страны и подарив живое общение.