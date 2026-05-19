Фестиваль музыкантов из двух наукоградов прошел в Черноголовке
Мероприятие под названием «Восход — территория ритмов: диалог наукоградов» состоялось на сцене арт-пространства «Восход». Юные виртуозы ударных инструментов из школ искусств Черноголовки и Фрязино не просто сыграли известные композиции, но и устроили настоящий диалог двух наукоградов — живой, энергичный и очень музыкальный.
Фестиваль «Восход — территория ритмов» стал примером того, как городская культурная жизнь рождается из инициативы самих жителей. Идея проекта принадлежит барабанщику, учителю музыки Александру Кулькову из Черноголовки. Он пришел со своим замыслом в арт-пространство «Восход», после чего из идеи получился настоящий городской фестиваль.
«Я вдохновлялся латино-американскими ритмами и вообще карнавальной историей, барабанной, которая сильно развита в Бразилии. И я решил, что в наукограде было бы классно и интересно сделать то же самое. И постепенно мы начали делать ансамбль с ребятами, которые никогда профессионально не занимались на каких-либо музыкальных инструментах», — рассказал Александр Кульков.
Зрителям не только показали возможности ударных инструментов, но и помогли почувствовать, как по-разному звучит ритм в каждом жанре. Диалог двух наукоградов в ритме ударных инструментов понравился и тем, кто давно в теме, и тем, кто просто пришел провести вечер под живую музыку.
Такой подход — часть большой работы, которую ведет АНО «Центр городского развития». Здесь последовательно поддерживают инициативы жителей, которые могут влиять на социально-культурную повестку города. Для Черноголовки это особенно естественно: город изначально строился людьми, приехавшими сюда работать в научных институтах. И сегодня эта традиция продолжается — жителей все активнее вовлекают в культурную и общественную жизнь наукограда.