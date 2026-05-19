Фестиваль музыкантов из двух наукоградов прошел в Черноголовке

Мероприятие под названием «Восход — территория ритмов: диалог наукоградов» состоялось на сцене арт-пространства «Восход». Юные виртуозы ударных инструментов из школ искусств Черноголовки и Фрязино не просто сыграли известные композиции, но и устроили настоящий диалог двух наукоградов — живой, энергичный и очень музыкальный.

Фестиваль «Восход — территория ритмов» стал примером того, как городская культурная жизнь рождается из инициативы самих жителей. Идея проекта принадлежит барабанщику, учителю музыки Александру Кулькову из Черноголовки. Он пришел со своим замыслом в арт-пространство «Восход», после чего из идеи получился настоящий городской фестиваль.

«Я вдохновлялся латино-американскими ритмами и вообще карнавальной историей, барабанной, которая сильно развита в Бразилии. И я решил, что в наукограде было бы классно и интересно сделать то же самое. И постепенно мы начали делать ансамбль с ребятами, которые никогда профессионально не занимались на каких-либо музыкальных инструментах», — рассказал Александр Кульков.