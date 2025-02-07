Фестиваль музыкальных ансамблей пройдет в Лобне 8 февраля

Седьмой городской открытый фестиваль ансамблевой музыки «Музыкальная семья» состоится в концертном зале Лобненской детской школы искусств. Конкурс посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

Целью фестиваля является возрождение, сохранение и развитие классических традиций семейного ансамблевого музицирования. Организаторы и ведущие мероприятия, преподаватели школы искусств Татьяна Лютикова и Светлана Сухорукова считают необходимым приобщение родителей, бабушек, дедушек, братьев и сестер к совместному музыкальному творчеству.

Для гостей фестиваля приготовили насыщенную и разнообразную программу. Музыканты исполнят вокальные и инструментальные произведения разных стилей и композиторов.

Фестиваль начнется в 14.00 по адресу: Лобня, улица Ленина, 15а. Вход на мероприятие свободный.