Серпуховский историко-художественный музей в рамках фестиваля «Музей под звездами» пригласил художников, иллюстраторов и оформителей для участия в оформлении музейных арт-лавок. Это уникальная возможность для всех любителей творчества реализовать свои идеи в музейном пространстве.

Профессиональные художники и талантливые любители смогут создать работу прямо во время фестиваля и показать гостям, как рождается искусство. Для участия необходимо заполнить анкету, это можно сделать бесплатно. Заявки принимаются до 4 августа включительно. Организаторы фестиваля свяжутся с участниками, прошедшими отбор, 5 августа.

Фестиваль «Музей под звездами» пройдет в Серпухове в девятый раз. Он ждет гостей 8 августа на площадке Серпуховского историко-художественного музея. Тема фестиваля этого года — «Джаз импрессио». Вдохновением для фестиваля послужила флагманская выставка «Импрессионизм с русской душой», которая проходит в стенах музея до 16 августа. В программе — джазовая музыка, ожившие живописные шедевры из коллекции музея, мастер-классы, лотерея и ярмарка.

Чтобы подать заявку на участие, перейдите по ссылке.

Подробнее о выставке «Импрессионизм с русской душой».