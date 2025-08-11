Фестиваль «Музей под звездами» прошел в Серпухове

Традиционное культурное мероприятие уже в восьмой раз провели на площадке Серпуховского историко-художественного музея. В этом году темой фестиваля выбрали «Море и джаз».

В живописном дворе особняка Мараевой под открытым небом прозвучали джазовые импровизации в исполнении вокалистки Светланы Сорокиной и ансамбля Федора Андреева. Любители искусства приняли участие в творческих мастер-классах, а также посетили ярмарку ручных изделий. Флагманская выставка «Море великих» перенесла гостей праздника в мир морских путешествий. Завершением вечера стал показ культового фильма «Человек-амфибия».

Серпуховский историко-художественный музей и его партнеры приложили максимум усилий для того, чтобы фестиваль доставил зрителям массу ярких впечатлений и позитивных эмоций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.