Фестиваль Mute Fest прошел в Балашихе

Фестиваль «Mute Fest» провели на Фабрике 1830 в Балашихе. У жителей была возможность приобрести товары локальных брендов, посетить бесплатные мастер-классы для взрослых и детей и занятия по пилатесу, йоге, гвоздестоянию.

В арт-пространстве Фабрика 1830 прошел масштабный фестиваль, который собрал гостей и жителей городского округа Балашиха. Здесь собрались самые творческие люди, у которых свое производство одежды, свечей, украшений, книг.

Также гости фестиваля могли принять участие в мастер-классах по рисованию картин, созданию деревянных фигур, поиграть на музыкальных инструментах, показать свое танцевальное мастерство, попробовать разную кухню на фуд-корте и весело провести время.

Над фестивалем работали три месяца. Организаторы постарались придумать такие развлечения, чтобы заинтересовать и детей, и взрослых, поэтому создали интерактивные зоны для всех возрастов.

В пространстве Фабрика 1830 регулярно проходят творческие фестивали на разные темы.

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