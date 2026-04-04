Фестиваль «МОТОВЕСНА'26» побил рекорды посещаемости

В Одинцовском городском округе на 55-м километре Минского шоссе в КВЦ «Патриот» с 2 по 5 апреля проходит фестиваль «МОТОВЕСНА'26». Мероприятие собрало более 500 участников и стало крупнейшим событием такого формата в России за последние 10 лет.

Организаторы фестиваля подготовили для посетителей разнообразные активности: тест-драйвы мотоциклов, дрифт-зону, уникальные треки для суперэндуро и флэт-трека. Всего на фестивале работает пять активных площадок.

Гости фестиваля приезжают из разных уголков страны. Так, Алена с семьей приехала из Тулы и поделилась своими впечатлениями. Ее дети уже успели посмотреть велосипеды и мотоциклы, супруг насладился видом кастомных мотоциклов, а сама Алена прокатилась на «велоконе» и получила незабываемые эмоции.