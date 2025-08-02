Фестиваль мотоциклетного спорта прошел в Зарайске

В фестивале «В…щепки» приняли участие более 250 мотогонщиков со всей России. Второй этап соревнований прошел в мотопарке на окраине города, где гонщики преодолели сложную трассу с препятствиями.

Трасса состояла из рвов, каменистых участков и заграждений из покрышек.

«Фестиваль стал визитной карточкой города. Приятно отметить еще тот факт, что мотоциклетный спорт завоевывает всю большую популярность в округе: мотоджимхана, что впервые пройдет 9 августа в Зарайске в рамках празднования Дня города, мотофристайл, который уже во второй раз соберет публику. С нетерпением ждем каждое выступление мотогонщиков», — отметил глава муниципального округа Виктор Петрущенко.

Для участия в фестивале пригласили лучших представителей мотоспорта. Для них подготовили сложную трассу, чтобы они продемонстрировали экстремальные элементы.