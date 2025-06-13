Фестиваль мотокультуры прошел в Балашихе

Зрители, собравшиеся на площади у Ледового дворца «Арена Балашиха», увидели уникальную программу, которую показала команда мотофристайла FMX13. Спортсмены показали сложнейшие трюки, исполненные на мотоциклах и багги.

Одним из участников мотошоу стал основоположник мотофристайла в России, а также самый титулованный райдер фристайл-мотокросса в нашей стране Алексей Колесников. Он рассказал, что сальто на багги, которое выполняли в Балашихе, способны сделать всего несколько человек во всем мире.

«Трюк уникален тем, что при его выполнении важно учитывать много факторов: технических, физических, психологических. Нужно иметь самообладание, понимать, как работает техника, и уметь доверять ей», — поделился Алексей Колесников.

Мотошоу сопровождалось выступлением чемпиона России и призера чемпионата мира по битбоксу Вахтанга Каландадзе. Исполнитель без дополнительных инструментов, с помощью только своего голосового аппарата создал различные музыкальные ритмы и звуки.

Фестиваль был организован при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области в рамках проекта «Лето в Подмосковье».