Фестиваль мотокультуры пройдет в Балашихе 12 июня

На площади перед Ледовым дворцом «Арена Балашиха» 12 июня пройдет захватывающее шоу мотофристайла, которое станет частью фестиваля мотокультуры в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Зрителей ждут головокружительные трюки, акробатические элементы и прыжки в исполнении профессиональных спортсменов.

Главной звездой события станет команда FMX13 во главе с Алексеем Колесниковым — пионером мотофристайла в России. Алексей, победитель двух этапов чемпионата мира по FMX 2014 года, первым в стране выполнил сальто назад на мотоцикле и совершил уникальный прыжок через движущийся КамАЗ весом девять тонн. Вместе с ним свои навыки продемонстрируют другие участники команды, а также зрителей ждет необычное сальто на багги.

Музыкальное сопровождение шоу обеспечит чемпион мира по битбоксу Вахтанг Каландадзе, чьи вокальные эффекты и ритмы добавят выступлениям яркости и динамики.

Фестиваль, организованный при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, обещает стать незабываемым событием для всех любителей экстрима и активного отдыха. Начало в 12:00, вход свободный, возрастное ограничение — 6+.