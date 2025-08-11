Фестиваль мотофристайла ко Дню города прошел в Зарайске

В Зарайске в День города прошел фестиваль мотофристайла. Гости увидели впечатляющие трюки, включая прыжки и сальто в воздухе.

Фестиваль провели на площади перед администрацией муниципалитета. Множество зрителей пришли посмотреть на захватывающие представления. Мастерство показали профессиональные спортсмены под руководством Алексея Колесникова. Они выполнили сложные трюки, в том числе прыжки с трамплина и пируэты в воздухе.

«Самый сложный трюк „Багги-флип“, который выполняют всего несколько человек в мире, исполнил сам основатель команды мотофристайла FMX13 — Алексей Колесников. Это вызвало невероятный восторг у собравшихся», — отметил глава муниципального округа Зарайск.

Зрелище дополнил живой битбокс в исполнении чемпиона мира Вахтанга. Команда FMX13, основанная легендой российского фристайл мотокросса Алексеем Колесниковым, подарила зрителям незабываемые эмоции. Фестиваль стал ярким событием празднования Дня города.