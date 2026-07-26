Фестиваль «Московская миля» поставил рекорд по числу участников в Раменском округе

В прошедшие выходные на автодроме RDRC Racepark в Раменском муниципальном округе состоялся фестиваль «Московская миля». Событие собрало более 70 пилотов, которые соревновались в классах GT1–GT7 и новом GT RETRO.

Зрителей поразила армада мощных машин. Половина участников вывела на трек автомобили с мощностью свыше 1000 лошадиных сил, а 12 машин преодолели отметку в 1200 л. с. На треке можно было увидеть все: от классических BMW до экзотических McLaren, от мощных Lamborghini до современных Tesla.

Организатор фестиваля Гурам Инцкирвели отметил, что рекордное количество BMW на трассе неслучайно. В 2026 году эта марка предоставляет самое большое количество перспективных платформ с точки зрения двигателя и трансмиссии, которые показывают хорошие результаты в драг-рейсинге.

Среди пилотов были известные гонщики, такие как Дмитрий Гордей и Александр Булкин. «У нас каждый из пилотов — звезда», — подчеркнул Гурам.

Международное признание фестиваля подтвердилось появлением гостей из Казахстана и Беларуси. Представители двух стран впервые одновременно приехали посоревноваться с российскими пилотами.

В течение всего фестиваля действовала экспозиция, на которой были представлены впечатляющие спортивные автомобили. Также можно было прокатиться на дрифт-такси.