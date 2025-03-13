Фестиваль молодых театральных постановщиков пройдет в Подмосковье весной

Первый фестиваль молодых театральных постановщиков «Новые горизонты» пройдет в Москве и Подмосковье. Руководителем проекта станет заслуженный артист России Артем Бибилюров.

В Подмосковье мероприятия в рамках фестиваля проведут в музыкально-драматических театрах в Пушкино и Ивантеевке. В Москве они пройдут в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова, инновационном центре «Сколково» и на других площадках.

Образовательный блок, состоящий из лекций, семинаров и мастер-классов, пройдет с 17 по 21 марта. В апреле и мае молодые специалисты подготовят спектакль по произведениям А. П. Чехова.

Всем участникам выдадут сертификат и предоставят возможность получить диплом о повышении квалификации от Театрального института им. Щукина.

«Я очень рад, что молодым театральным специалистам предоставлена такая уникальная возможность — улучшить свои профессиональные навыки, встретиться с интересными наставниками, которые смогут поделиться своим многолетним опытом», — отметил директор Театра имени Е. Вахтангова Кирилл Крок.