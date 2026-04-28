Фестиваль «Молодые — молодым» объединил педагогов и учеников

28 апреля 2026 года в Методическом центре «Раменский дом учителя» прошел Фестиваль «Молодые — молодым». Это мероприятие стало частью межмуниципальной системы наставничества, организованное в рамках модели «Равный — равному».

В фестивале приняли участие 114 педагогов из Бронниц, Воскресенска и Раменского, а также 39 учеников психолого-педагогических классов школ Раменского муниципального округа.

Педагоги приняли участие в «методической кругосветке», посетив четыре тематические станции. Там они проверили свои знания по созданию современного деятельностного урока, прошли тренинг по предотвращению эмоционального выгорания, разобрали кейсы по защите прав молодых специалистов и узнали больше о деятельности профсоюзных организаций.

Ученики психолого-педагогических классов участвовали в педагогическом квизе, который охватывал историю педагогики и общие задачи на сообразительность.

Продолжением мероприятия стали мастер-классы учителей и педагогический поединок, где участники Марафона уроков представили свои уроки в яркой и нестандартной форме. Результат поединка определялось зрительским жюри с использованием интерактивных технологий.

Фестиваль «Молодые — молодым» отражает системный подход в методическом сопровождении молодых учителей Подмосковья в рамках регионального проекта «Эффективная методическая служба». Проект позволяет совершенствовать технологии работы с молодыми педагогами и повышать престиж профессии педагога.