Фестиваль «Молодинская битва» прошел в Чехове

Военно-исторический фестиваль проводится с 2009 года и объединяет реконструкторов и гостей со всей России. Он неоднократно занимал призовые места на конкурсах и принимал участие во всероссийских и областных выставках и ярмарках молодежного и событийного туризма.

Ежегодно люди приезжают в село Молоди, чтобы погрузиться в эпоху 16 века и увидеть масштабную реконструкцию битвы. В этом году масштабное мероприятие посетило 55 тысяч зрителей, интересующихся корнями своих предков, а в реконструкции приняло участие рекордное количество исторических клубов.

На поле в Молодях прошли масштабные гуляния: ремесленная слобода, фестиваль колокольного звона, народные забавы, квесты, турниры по фехтованию и стрельбе из лука, исторические и современные аттракционы, кулачный бой и концерт творческих коллективов Подмосковья.

Кульминацией мероприятия стала реконструкция уникальной битвы, на которой 120-тысячную татарскую армию разгромили 30 тысяч русских воинов. В ходе пятидневного сражения воеводы Ивана Грозного Михаил Воротынский и Дмитрий Хворостинин нанесли поражение войску крымского хана Девлет-Гирея. Обмануть врага помог «Гуляй-город» — передвижные деревянные крепости. Именно он сыграл в Молодинской битве решающую роль.

По традиции прошли панихида по погибшим вождям и воинам в храме Воскресения Христова в селе Молоди и возложение цветов к Закладному камню и стеле «Населенный пункт воинской доблести».

«Сохраняя память о героях, великом подвиге и мужестве наших предков мы — потомки великих героев прошлого — обязаны через века пронести память о беспримерном подвиге и победе русских воинов», — отметил глава округа Михаил Собакин.

В сентябре 2017 года Постановлением Московской областной Думы, был принят Закон Московской области «О праздничных днях и памятных датах Московской области», где последняя суббота июля обозначена, как День Битвы при Молодях — 1572 год.