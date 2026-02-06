Фестиваль молодежных танцевальных коллективов прошел в Домодедове

Семнадцатый конкурс «Январские звезды — 2026» открыл новый творческий год и объединил начинающих и опытных танцоров. На сцене молодежного центра «Победа» собралось более 150 участников, представляющих хореографические коллективы округа.

Фестиваль стал для молодых танцоров возможностью заявить о себе и продемонстрировать результаты многомесячной работы. Конкурсанты соревновались в трех номинациях: современная хореография, эстрадный танец и шоу-программа. Выступления оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошла артистка балета Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России Ольга Голубева.

Участников фестиваля приветствовала заместитель главы городского округа Юлия Терещенко, которая отметила, что «Январские звезды» являются стартовой площадкой для дальнейших творческих достижений, важным шагом к новым победам и профессиональному росту.