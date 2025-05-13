Фестиваль молодежных брендов и благотворительный забег пройдут в Подольске

Традиционный масштабный маркет «Бочка» состоится 17 и 18 мая с 12:00 до 20:00 в парке имени Виктора Талалихина. В воскресенье также можно будет принять участие в благотворительном забеге «Километр доброты».

Программа фестиваля включает выступление диджеев, кавер-групп, конкурсы, розыгрыши и квесты. В парке будет работать ярмарка вкусных и полезных товаров ручной работы — бижутерии, аксессуаров, игрушек мыла, шоколада и многого другого.

Регистрация на благотворительный забег начнется с 11.30. В это же время пройдут мастер-классы и концерт. После разминки с TwinsFit в 13:00 участников пригласят на старт, который будет дан в 13:15 — 13:30. С 13:30 до 14:00 можно попытать счастья в розыгрыше главного приза — велосипеда — и других подарков. Собранные средства направят на реабилитацию ребенка с инвалидностью.

В парке Талалихина и Детском парке микрорайона Климовск в выходные состоится открытие теплого сезона. Жителей и гостей Подольска ждет множество семейных спортивных мероприятий: соревнования, эстафеты, тематические мастер-классы и ЗОЖ-викторины.