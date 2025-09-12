Фестиваль моды пройдет в Павловском Посаде

Всероссийский фестиваль «ТекСТИЛЬный Посад» совсем скоро стартует в округе. Дизайнеры со всей страны представят свои коллекции, вдыхая новую жизнь в традиционные ткани.

Город готовится встретить праздник, который объединит в себе историю текстильного ремесла и современные тенденции.

«Уже 13 сентября площадь у Дворца культуры Павлово-Покровский превратится в подиум, где зазвучат имена современных дизайнеров, а ткани обретут новую жизнь в их смелых коллекциях. Мы вновь станем столицей моды, где встречаются традиция и новаторство, где каждая нить хранит историю, а каждая строчка возрождает вдохновение», — сообщили в администрации округа.

Организаторы фестиваля также приглашают посетить историко-художественный музей, где с 12 сентября свои работы декоративно-прикладного искусства представят мастерицы со всей России.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 11:30. Вход свободный. Адрес: улица Большая Покровская, дом № 37.