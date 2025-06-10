Фестиваль моды и красоты прошел в Воскресенске

Традиционный фестиваль Style Day состоялся в малом зале Дворца культуры «Химик» в Воскресенске. Участниками стали предприниматели и специалисты в индустрии моды и красоты.

Мероприятие проводят уже в четвертый раз. Его организовали при поддержке проекта «Женское движение Единой России».

«Такие мероприятия невероятно полезны как для посетительниц, получающих ценную информацию и услуги, так и для самих участников фестиваля — предпринимателей и специалистов. Это прекрасная площадка для нетворкинга, обмена опытом и поиска новых перспективных коллабораций», — отметила одна из организаторов фестиваля Ольга Горбушина.