Фестиваль моды и красоты прошел в Воскресенске

Традиционный фестиваль Style Day состоялся в малом зале Дворца культуры «Химик» в Воскресенске. Участниками стали предприниматели и специалисты в индустрии моды и красоты.
Мероприятие проводят уже в четвертый раз. Его организовали при поддержке проекта «Женское движение Единой России».
«Такие мероприятия невероятно полезны как для посетительниц, получающих ценную информацию и услуги, так и для самих участников фестиваля — предпринимателей и специалистов. Это прекрасная площадка для нетворкинга, обмена опытом и поиска новых перспективных коллабораций», — отметила одна из организаторов фестиваля Ольга Горбушина.
Более 20 экспертов поделились опытом работы в разных сферах красоты и здоровья, рассказали о продукции, направленной на поддержание внутренней силы и гармонии. Для участников провели практические мастер-классы. К примеру, опытный стилист рассказал о том, как создать стильный и индивидуальный образ, а сексолог поделился секретами сохранения гармоничных отношений.
Также состоялась ярмарка украшений ручной работы местных умельцев. Специалисты разных профессий консультировали всех желающих.
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