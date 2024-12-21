Фестиваль многодетных семей прошел в Можайске

Фестиваль прошел в школе «Гармония». В нем приняли участие семь семей.

Фестиваль прошел под девизом «Крепкая семья — сила России» и объединил самых творческих и активных многодетных семей Можайска.

Глава округа Денис Мордвинцев, депутат Московской областной Думы, заместитель председателя Совета депутатов, заместитель главы округа и заместитель начальника Управления образования поприветствовали участников фестиваля. Организатору Татьяне Шумаковой вручили благодарственное письмо.

«Сегодня мы подводим итоги Нового года. Основа государства — крепкая семья. Спасибо большое семьям, потому что вы являетесь примером не только для нашего городского округа, но и для всей Московской области», — сказал глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

В фестивале приняли участие семьи Власовых, Мироновых, Шелепенковых, Гейды, Деньковых, Шпаковых и Латышевых. У каждой был свой образ — музыкальный, народный, спортивный и так далее.

В программе — видеоролики про один день из жизни семьи, рубрика «вопрос-ответ», творческие номера. Все участники получили ценные призы.