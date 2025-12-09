Фестиваль «Мир людей с инвалидностью» откроют в Подмосковье 11 декабря

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» проведет фестиваль-форум «Мир людей с инвалидностью» в Пушкино 11 декабря. В нем примут участие более 300 участников.

Мероприятие станем открытием проекта «Регион свершений и возможностей». Оно покажет достижения и перспективы интеграции инвалидов в жизнь региона. Участники смогут обменяться опытом, представить успехи в создании комфортной среды в Подмосковье и предложить цели для дальнейшей работы.

На форум пригласили представителей общественных организаций инвалидов, ассоциации ветеранов СВО, социальных предпринимателей и НКО.

Фестиваль пройдет на двух площадка. «Атриум» посвятят практическим аспектам жизни. Там откроют общественную приемную для общения с представителями власти, выставку современных средств реабилитации и ярмарку вакансий. Гости посетят мастер-классы и выставку творческих работ, созданных инвалидам.

На площадке «Просторум» проведут презентации, представят доклады о мерах поддержки и обсудят помощь участникам СВО.