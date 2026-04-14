Итоги конкурса «Мастер мюзикла» подвели в Подмосковье

Гран-при фестиваля завоевала Алиса Исакова, солистка театра песни «Лилиум» из Наро-Фоминского городского округа. Максим Дунаевский лично вручил награду победительнице.

Всего на конкурс было подано около 300 заявок. До очного этапа дошли 82 вокальных номера и 19 театров. В фестивале приняли участие 1500 человек. Очный тур прошел 21–22 марта в ДК «Салют» города Красногорска.

Фестиваль завершился гала-концертом в ДК «Подмосковье», где победители и участники представили свои лучшие выступления. На сцене также выступили гости фестиваля: солисты и коллективы из Московской области и Москвы. В программу вечера вошли вокальные номера и фрагменты из известных мюзиклов.

Фестиваль «Мастер мюзикла» проходит в Подмосковье уже седьмой год подряд. Ежегодно в конкурсе участвуют более 600 солистов и коллективов. В 2025 году свои таланты демонстрировали 36 коллективов из 27 муниципальных образований Московской области. Фестиваль способствует сохранению и развитию художественного творчества в регионе. Участвовать могут конкурсанты от 8 лет и старше разного уровня подготовки, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.