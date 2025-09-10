Фестиваль «Маги в парках» пройдет в Ступине и Зарайске в выходные

В Подмосковье 13 и 14 сентября пройдут финальные выступления отборочного этапа фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». Художественными руководителями проекта выступают знаменитые братья Сафроновы.

В субботу представление проведут в парке имени Н. Островского в Ступине. А на следующий день оно состоится в Зарайском центральном парке.

За звание лучших будут бороться не только начинающие, но и профессиональные артисты, а их мастерство оценят Сергей, Андрей и Илья Сафроновы. Они также выступят перед зрителями и продемонстрируют трюки «Телепортация», «Распиливание» и другие.

Фестиваль завершится гала-концертом 21 сентября в Красногорске, в рамках которого на сцену выйдут российские и иностранные иллюзионисты.

Победители смогут выступить вместе с братьями Сафроновыми.