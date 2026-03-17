Фестиваль лыжного спорта прошел в Зарайске

Второй зимний фестиваль «Зарайский крендель» собрал более 150 участников из различных городов Подмосковья. Это событие стало настоящим праздником для любителей лыжного спорта.

Побороться за медали в Зарайск приехали лыжники из Коломны, Луховиц, Серебряных Прудов и Каширы. Самому юному участнику исполнилось всего пять лет, самому опытному за 60.

Дистанции были подобраны для всех возрастов и уровней подготовки. Спортсменам предстояло также преодолеть специальные препятствия, что добавило гонке драйва и спортивного азарта. Соревнованиям не случайно дали такое название: прямой путь по извилистой трассе невозможен — только «кренделями».