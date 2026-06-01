Фестиваль лыжероллерных дисциплин прошел в Одинцове

Пятый этап Межрегионального фестиваля лыжероллерных дисциплин стал одним из ключевых спортивных событий весенне-летнего сезона 2026 года. Соревнования прошли в Центральном парке «Патриот» Одинцовского округа.

Мероприятие объединило профессионалов, любителей и гостей из разных регионов и стран. Всего на старт фестиваля вышли 490 спортсменов. Дистанционная программа была сбалансирована по гендерным нормативам: максимальная протяженность составила 36 километров для мужчин и 24 километра для женщин.

Высокий статус мероприятия подтвердили международные гости: в заездах приняли участие член национальной сборной Казахстана Денис Волотка и группа спортсменов из Беларуси.

Программа соревнований охватила два смежных направления. Около 25% участников выступили в спидскейтинге, остальные 75% продемонстрировали технику и выносливость в классическом лыжероллерном спорте.