Фестиваль лоскутной одежды прошел в Лобне

В Лобне 28 марта прошел фестиваль лоскутной одежды «Линия моды». Мероприятие состоялось во Дворце творчества «Планета талантов», где юные дизайнеры студии под руководством педагогов Надежды Молчановой и Марины Назаровой представили модели, созданные своими руками.

Яркую красочную одежду показали на подиуме начинающие мастера из лобненских школ № 3 и № 6, а также школы № 14 из Долгопрудного. Кроме того, на мероприятии представили авторские коллекции именитый дизайнер Наталья Афоничкина, преподаватели колледжа имени Строганова и его выпускник Максим Лобанов.

Фойе дворца творчества на время проведения фестиваля, благодаря работам умельцев из коррекционной школы, превратилось в выставочный зал.

«Фестиваль — настоящий праздник, где лоскутная техника превратилась в высокое искусство. Браво всем участникам за этот взрыв творчества, стиля и вдохновения», — отметили организаторы.

В 2025 году дизайнер из Лобни Максим Лобанов стал победителем Всероссийского конкурса «Русский стиль». Юноша уже более четырех лет занимается изготовлением одежды. Он создал собственную коллекцию, в которую входят костюмы для мальчиков, пиджаки и свадебные платья, изделия из старых вещей, а также сумки и рюкзаки, расписанные вручную, броши и куклы.