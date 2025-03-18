Фестиваль лиги КВН прошел в Серпухове

Вечер улыбок и смеха состоялся в доме культуры поселка Большевик. В мероприятии приняли участие команды городского округа Серпухов, а также ребята из Пушкино и Ступина.

Программа фестиваля включала в себя конкурс «Приветствие». На сцене дома культуры выступили команды «Лесная братва», «План Б», «Клецки», Nevermind, «Без денег», «Камера абсурда», «Дай пять», «Жиза» и «Стратеги».

Номера участников оценивало компетентное жюри. В него вошли чемпионы Серпуховской лиги КВН разных годов, редактор Серпуховской лиги КВН Елизавета Гаврилушкина, лучшая актриса фестиваля лиги Золотого кольца Анастасия Леонова, участник команды КВН «Алабама», капитан команд КВН «Сборная Аниматоров» и «Серпухов» Евгений Савельев, автор и актриса команды Первой Лиги КВН «ПроПан» Ольга Нечаева, а также стенд-ап комик и руководитель проекта «Открытый микрофон» в Серпухове Алексей Пискун.

Обладателем Гран-при фестиваля стала команда «Дай пять». Первое место заняли «Стратеги», второе — «Лесная братва», а третье — «Без денег». Специальный приз жюри присудило команде «Клецки» и участнику «План Б» Алексею Степочкину.