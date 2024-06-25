Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» начнется в Подмосковье 3 июля

Фестиваль классической музыки стартует 3 июля на территории государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» в Истре. В этом году его посвятили «Русским сезонам» Сергея Дягилева.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, на сцену выйдут пианист Николай Луганский, скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, а также ансамбль солистов оперной труппы, хор и оркестр Большого театра, а также Российский национальный оркестр. Художественный руководитель фестиваля — Дмитрий Юровский.

В программе первого фестивального дня прозвучат Концерт №1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор Чайковского, «Прелюдия к послеполуденному отдыху фавна» Дебюсси, «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Бородина, и другие известные произведения.

«Лето. Музыка. Музей» — фестиваль, который ежегодно проводят музей «Новый Иерусалим» и Московская областная филармония при поддержке Министерства культуры России и Министерства культуры и туризма Московской области.

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