Фестиваль легкой атлетики прошел в Серпухове

На обновленном стадионе «Спартак» в Серпухове прошел фестиваль легкой атлетики, который украсил своим присутствием чемпион России и обладатель Кубка России по этому виду спорта Алексей Бутранов. Стадион «Спартак» стал местом тренировок для секции легкой атлетики, где занимаются дети в возрасте от шести до 18 лет.

Руководит секцией Максим Воробьев — мастер спорта международного класса, многократный призёр российских и международных соревнований на сверхмарафонских дистанциях.

В соревнованиях приняли участие спортсмены разных возрастов — от четырехлетних малышей до опытных атлетов старше 20 лет. Программа включала спринтерские забеги на 60 метров для всех категорий участников, а также дистанцию 800 метров для более подготовленных бегунов.

Открыл соревнования и произнес напутственную речь Алексей Бутранов.

«Легкая атлетика — универсальный вид спорта, предлагающий разнообразные дисциплины, развивающие как скорость, так и выносливость. Неслучайно ее называют королевой спорта. Поэтому сегодняшний спортивный праздник — прекрасная возможность проявить себя» — отметил Алексей Бутранов. Следующий фестиваль по лёгкой атлетике планируется в августе.