Фестиваль КВН пройдет в Гжельском университете в Раменском 19 марта

Концерты, КВН, женский стендап и показ приключенческого фильма можно посетить в Раменском округе на этой неделе. Например, фестиваль Клуба веселых и находчивых начнется 19 марта в 16:00 в актовом зале Гжельского государственного университета.

Также 19 марта в 18:30 и 21 марта в 18:00 в Детской школы искусств № 2 пройдут концерты школ, посвященные 80-летию Великой Победы. Мероприятия могут посетить все желающие.

В этот же день в 19:00 состоится женский стендап для совершеннолетних жителей, а 21 марта в 18:00 в ДК «Победа» — квартирник «Открытый микрофон». Посетители услышат авторские и популярные песни и стихи.

С 20 марта по 2 апреля в кинотеатрах «Юбилейный» и ДК «Победа» пройдет показ семейного приключенческого фильма «Пальма 2». Зрители увидят историю похищения и спасения медвежонка умной собакой Пальмой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.