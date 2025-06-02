Фестиваль кузнечного искусства прошел в Павлово-Посадском округе

Международный фестиваль уже в 19-й раз провели в деревне Бывалино. Мероприятие собрало более 100 мастеров кузнечного дела, глиняной лепки и декоративно-прикладного искусства.

На большой площадке десятки кузнецов продемонстрировали свое искусство. На фестиваль приехали мастера из разных регионов России, в том числе Донецкой и Луганской народных республиках, и даже гости с Кубы. Кузнец Алексей Кривелев из Елабуги принимал участие в празднике уже 19-й год подряд.

«Это поистине вдохновляет и подтверждает высокий статус нашего фестиваля как международной площадки для обмена опытом и творческими идеями», — отметил глава округа Денис Семенов.