Фестиваль кузнечного искусства прошел в Павлово-Посадском округе

Международный фестиваль уже в 19-й раз провели в деревне Бывалино. Мероприятие собрало более 100 мастеров кузнечного дела, глиняной лепки и декоративно-прикладного искусства.
На большой площадке десятки кузнецов продемонстрировали свое искусство. На фестиваль приехали мастера из разных регионов России, в том числе Донецкой и Луганской народных республиках, и даже гости с Кубы. Кузнец Алексей Кривелев из Елабуги принимал участие в празднике уже 19-й год подряд.
«Это поистине вдохновляет и подтверждает высокий статус нашего фестиваля как международной площадки для обмена опытом и творческими идеями», — отметил глава округа Денис Семенов.
Гости фестиваля смогли не только познакомиться с уникальной техникой ковки, но и приобрести авторские изделия, а также попробовать себя в разнообразных мастер-классах: по колокольному звону, искусству владения шашкой или верховой езде.
Для всех желающих были открыты двери Никитского Бывалинского женского монастыря, где верующие поклонились святым мощам и посетили Божественную литургию.
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